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Происшествия2 декабря 2021 9:01

В Самаре на улице Енисейской водитель сбил на переходе подростка и скрылся с места ДТП

Полицейские оперативно установили личность водителя
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Водитель скрылся с места ДТП, но его нашли по записям с камер. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель скрылся с места ДТП, но его нашли по записям с камер. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 1 декабря 2021 года, в Самаре на улице Енисейской под колеса автомобиля попал 14-летний подросток. Водитель, совершив преступление, скрылся с места ДТП, а мальчик рассказал о происшествии своим родителям.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. После того, как пострадавший пришел домой и рассказал родителям о случившемся, они поехали самостоятельно в больницу. Врачи осмотрели подростка и назначили амбулаторное лечение.

Полицейские просмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения и опросили очевидцев аварии. Через некоторое время личность нарушителя была установлена. Водителю, который сбил ребенка и уехал с места аварии, выписали административный протокол.