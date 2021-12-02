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Общество2 декабря 2021 9:51

В Самарской области в ноябре 2021 года в лесу заблудились грибники

Ситуация осложнилась тем, что в машине на трассе находилась больная пенсионерка
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Потеряшек оперативно нашли и привели к оставленной машине у леса

Потеряшек оперативно нашли и привели к оставленной машине у леса

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Сызранского района обратились грибники, которые заблудились в Шигонском лесу. Они сообщили, что беспокоятся за пожилую родственницу, которая находится в автомобиле, припаркованном у лесополосы. На поиски грибников и оказанию помощи пенсионерке была сформирована поисковая бригада.

Как выяснилось, пенсионерка, которую оставили в автомобиле, недавно выписалась из больницы. Семья ушла в лес, но вскоре заблудилась. Они переживали, что достаточно продолжительное время родственница находится одна в машине.

Полицейским удалось установить местонахождение автотранспорта. Пенсионерка чувствовала себя хорошо и от медицинской помощи отказалась. Пока велись поиски ее родственников в лесу, полицейские находились рядом с пожилой женщиной возле машины.

К поиску заблудившихся грибников был направлен кинолог с собакой, а также работники лесоохранных организаций и глава сельского поселения Муранка. Спустя несколько часов потеряшки были найдены. Им показали дорогу к автомобилю, где ждала пожилая родственница. Спасенные выразили благодарность сотрудникам ГУ МВД по Самарской области.