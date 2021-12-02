Больше половины IT-специалистов Самары готовы бросить работу ради собственного дела

Не все айтишники Самары довольны своей карьерой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины IT-специалистов Самары признались, что готовы бросить работу ради собственного дела. Об этом во время опроса, проведенного онлайн-университетом Skypro, заявили 61% айтишников. Они объяснили, что хотели бы открыть в перспективе свой собственный бизнес

- Во время опроса выяснилось, что только 16% айтишников устраивает их текущая карьера, - рассказали в Skypro. - 64% удовлетворены своей работой лишь частично, а 17% и вовсе недовольны ей. 72% работников IT заявили, что финансовое положение устраивает их не в полной мере.

Как выяснили аналитики, 87% опрошенных IT-сотрудников Самары считают для себя возможным создание стартапа параллельно с основной работой. При этом 25% хотели бы построить бизнес в финансовом секторе, 14% - в агропромышленности, 13% - в образовании, 9% - в гастрономии и 7% - в маркетинге. 35% опрошенных согласны на подработки только если они принесут не меньше 40 тысяч рублей, еще треть согласна на суммы от 20-до 40 тысяч рублей за проект.

Основной целью поиска дополнительной нагрузки вне работы 43% опрошенных самарский айтишников назвали заработок.