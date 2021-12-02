С начала года в полицию поступило более 4000 сообщений о без вести пропавших

98% "потеряшек" полиции и волонтерам удается найти живыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в полицию Самарской области поступило более четырех тысяч обращений по поводу людей, которые, возможно пропали без вести.

Как рассказал сегодня начальник отдела организации розыска ГУ МВД России по Самарской области Сергей Королев, примерно треть от общего числа пропавших – дети. В возрасте 10-11 лет они чаще просто уходят гулять, забыв предупредить родителей. Подростки постарше убегают из дома после ссор с родителями или любовных невзгод.

На втором месте по числу обращений о пропаже – пожилые люди, на третьем – маргиналы и те, кто уехал на заработки и в какой-то момент перестал выходить на связь с родственниками.

98% «потеряшек» удается найти живыми. В этом году, по данным полиции, никто из пропавших детей не погиб. В поисках сотрудникам МВД очень помогают волонтеры из организации «Лиза Алерт».