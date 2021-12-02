Самарские электрички перейдут на новое расписание с 12 декабря 2021 года

Электрички с 12 декабря 2021 года начнут ходить по-новому Фото: Архив "КП"

В Самарской области изменят расписание движения электричек. Новый график начнет действовать 12 декабря 2021 года в 00:00 по московскому времени. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

— С обновленным расписанием можно ознакомиться на нашем сайте, на информационных стендах билетных касс или по справочному телефону 8-927-745-745-7 по будням, — сообщили представители Самарской ППК.

Изменения затронут электрички, которые курсируют по следующим направлениям: Самара — Похвистнево — Самара, Самара — Сызрань — Самара, Самара — Жигулевское море — Самара, Самара — Бузулук, Сызрань — Рачейка — Инза.