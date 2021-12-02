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Происшествия2 декабря 2021 11:46

В Тольятти 20-летний парень совратил свою сестру-семиклассницу

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Разбирательства по факту случившегося продолжаются

Разбирательства по факту случившегося продолжаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 30 ноября возбудили уголовное дело на 20-летнего местного жителя. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней.

— Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ. Установлено, что 26 августа 2021 года парень совершил добровольный половой акт со своей 12-летней двоюродной сестрой, ученицей 7-го класса, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый задержан. Потерпевшая дала против него показания на очной ставке. Сейчас расследование продолжается.