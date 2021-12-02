В Самаре в День инвалидов проведут акцию «Доктор-цирк»

В мероприятии примут участие 500 людей с ограниченными возможностями

В Самарском государственном цирке (ул. Молодогвардейская, 220) состоится мероприятие, посвященное Дню инвалидов, — «Доктор-цирк». Оно пройдет в пятницу, 3 декабря 2021 года, в 11:30.

«Доктор-цирк» — федеральный проект, который разработала Российская государственная цирковая компания. Он направлен на людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В мероприятии примут участие 500 человек, большинство из них — дети. Их зарядят хорошим настроением заслуженный артист России Эрик Исрафилов и детский образцовый цирковой коллектив «Арлекино» из Самары.

Напомним, Международный день инвалидов отмечается с 1992 года. Его цель — привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и защитить их права.