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Происшествия2 декабря 2021 12:12

В Тольятти из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей дома на ул. Ярославской

В полицию поступило сообщение о бомбе
Алена ПРОВКИНА
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Незнакомец представился полицейским и испугал местную жительницу

Незнакомец представился полицейским и испугал местную жительницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в среду, 1 декабря 2021 года, эвакуировали 30 человек из жилого дома на улице Ярославской, 13. Неизвестный сообщил местной жительнице об угрозе взрыва. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Незнакомец позвонил на номер пенсионерки в 17:40, представился сотрудником полиции и сообщил, что второй подъезд дома заминирован. На место выехали экстренные службы города – правоохранители, кинологи и бригада скорой помощи. В целях безопасности они эвакуировали жителей трех подъездов.

Специалисты обследовали здание, но ничего опасного там не нашли. Вызов оказался ложным. После проверки жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Сейчас полицейские устанавливают, кому принадлежит номер телефона, с которого поступило сообщение.