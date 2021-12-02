Поезд с четырьмя обновленными вагонами запустили в метро Самары 2 декабря 2021 года

Обновленные вагоны приобрели "волжский" дизайн / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают обновлять парк общественного транспорта. В четверг, 2 декабря 2021 года, на линию вышел поезд с четырьмя отремонтированными вагонами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Капремонт вагонов выполнили специалисты завода «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге. Они обновили наружный дизайн — нанесли изображение «Ладьи» и волн, а также изменили внутреннюю отделку салонов. В каждом вагоне установили камеры видеонаблюдения, а в кабине машиниста — монитор, куда передается «картинка».

Напомним, весной 2020-го в Самару поступил новый поезд, а к середине декабря — 6 отремонтированных вагонов. В этом году привели в порядок еще 11 вагонов «подземки».

— Ранее были запущены 2 поезда. Еще один состав выпустили на линию сегодня утром. Следующий начнет перевозить пассажиров с понедельника, 6 декабря. А после 15 декабря задействуем 5 вагонов, которые мы получили в конце ноября, — рассказал директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Сейчас предприятие располагает 50-ю вагонами. 21 из них — обновлен. В 2022 году власти планируют продлить срок службы 7 вагонов, в 2023-м — еще 10, а в 2024-м — оставшихся. В дальнейшем в самарской подземке могут изменить и график движения поездов. Сейчас интервал движения составляет 10 минут. Его могут сократить до шести. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, для этого необходимо приобрести новый поезд.