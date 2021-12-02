Вода из кранов может помутнеть в Куйбышевском районе Самары в декабре 2021 года

Новый водовод повысит надежность сетей водоснабжения в Куйбышевском районе / Фото: администрация Самары

Жителей Куйбышевского района Самары предупредили о возможном изменении качества воды из-под крана. Это связано с завершением строительства на НФС-3 нового водовода диаметром 900 мм. Работы проводила компания «РКС-Самара».

— На этой неделе проводятся гидравлические переключения. Поэтому в течение нескольких дней вода в дома будет подаваться от городской водопроводной станции, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В период переключений вода из кранов может временно помутнеть. Кроме того, возможны непродолжительные перепады давления. После завершения этих работ специалисты приступят к промывке магистральных водоводов. Следующий этап — перевод жителей на штатный режим водоснабжения.