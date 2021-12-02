В Самаре волонтерам подарили специальные транспортные карты

Волонтеры получили приятные подарки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В день рождения «Единой России» активистов волонтерского центра партии ждал приятный сюрприз. Коллеги из «ЕР» поздравили с праздником волонтеров, которые помогают врачам бороться с коронавирусом, и вручили им приятные подарки.

Поддержку медикам оказали добровольцы акции «Мы вместе». Они выполняют самую разную работу и делают все, чтобы доктора уделяли больше времени лечению пациентов.

Самим добровольцам тоже приятно было получить поддержку. Подарки им вручили самые разные — от блокнотов и ручек до автомобильных аксессуаров. Последние особенно актуальные для тех, кто оказывает помощь нуждающимся, работая за рулем. Один из самых ценных презентов — специальные транспортные карты. Теперь волонтерам не нужно тратить свои деньги на проезд в общественном транспорте.

— Мы благодарим «Единую Россию» за то, что в партии помогают добровольчеству. И, конечно же, поздравляем с их с юбилейной датой, — отметила координатор регионального штаба «Волонтеры Победы» Анастасия Самыкина.