В Самаре на обновление 27 участков дорог в 2022 году выделят 1,3 миллиарда рублей

В 2021 году обновили 66 км дорожного полотна. Фото: городская администрация

В Самаре планируют обновить еще 27 улично-дорожных сетей в 2022 году. В хорошем состоянии станет еще больше дорог.

По сообщению городской администрации, нацпроект «Безопасные качественные дороги» продолжается в 2022 году. По итогам 2021 году, благодаря проекту, отремонтировали более 66 км дорог, треть из которых – сверх плана.

В следующем году на обновление дорог выделят 1, 3 млрд рублей. Новый сезон строительства планируют начать с наступления хорошей теплой погоды. Первый этап ремонтных работ планируют завершить до 30 апреля, а второй – до конца августа 2022 года.

В рамках финансирования планируют отремонтировать дорожные участки:

- ул. Физкультурная от ул. 1-ый Безымянный переулок, д. № 1 до ул. Физкультурной, д. № 125;

- ул. Магистральная от д. № 27 до д. № 167;

- ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до ул. Советской Армии, д. № 298;

- ул. Жигули от д. № 64 по ул. Жигули до д. № 28а по ул. 4-й квартал в пос. Красная Глинка;

- пос. Южный, объездная дорога от моста вдоль школы-интерната № 1, детского сада с выходом на дорогу в пос. Южный (КНС);

- ул. Вилоновская от д. № 2 до д. № 138в;

- ул. Ивана Булкина от д. № 84 по ул. Гагарина до д. № 97 по ул. Ивана Булкина;

- ул. Народная от д. № 10 по ул. Шоссейной до д. № 17а по ул. Белорусской;

- ул. Товарная от Зубчаниновского шоссе, д. № 128 до ул. Товарной, д. № 74в;

- ул. Свободы от д. № 88 по ул. Свободы до д. № 66 по пр. Кирова;

- дорога на Зубчаниновское кладбище;

- ул. Каховская от ул. Теннисной, д. № 29Б до ул. Ставропольской, д. № 143;

-ул. Заводская от ул. Грозненской до д. № 1в по ул. Ляпиговской;

- ул. Южная от д. № 4 по ул. 5-й квартал в поселке Красная Глинка до Красноглинского шоссе;

- ул. 3-й год Пятилетки от д. № 29а по ул. Паровозной до д. № 756 по ул. 3-й год Пятилетки;

- Волжский проспект от ул. Осипенко до ул. Вилоновской;

- ул. Ленинградская от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького;

- ул. Белорусская от ул. Обувной, д. № 1а до ул. Кабановской, д. № 6;

- ул. Арбатская от д. № 9 по ул. Арбатской до д. № 1в по ул. Ляпиговской;

- ул. Обувная от ул. Обувной д. № 1а до ул. Олонецкой д. № 1;

- ул. Трубная от ул. Красный кряжок д. № 92 до ул. Трубной, д. № 53;

- ул. Авроры от д. № 47а по ул. Аэродромной до д. № 7 по ул. Авроры;

- ул. Гагарина от ул. Гагарина, д. № 124 до Московского шоссе;

- ул. 128 км от д. № 13 по ул. Паровозной до д. № 136 по ул. 3-й год Пятилетки;

- ул. Ставропольская от ул. XXII Партсъезда, д. № 45 до ул. Ставропольской, д. № 106;

- пр. Кирова от ул. Победы, д. № 112 до д. № 391 по пр. Кирова;

- ул. Советской Армии от д. № 63 по ул. Антонова-Овсеенко до д. № 25 по ул. Советской Армии.