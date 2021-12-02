В Самарской области квитанции за садик подорожают с 1 января 2022 года

Тарифы на детский сад возрастут с 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новые тарифы на детские сады вступят в силу с 1 января 2022 года. Министерство образования утвердило увеличение платы.

По предоставленным данным, нахождение детей в детских садах в среднем обходится в 150 рублей в день. Из них есть процент за присмотр и уход, а большая часть тратится на питание. После повышения тарифа сумма вырастет до 175 рублей в день.

Родители оплачивали пребывание вне зависимости от посещения, а большую часть цены за день – питание – платили только за те дни, когда ребенок появлялся в детском саду.

Отметим, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с туберкулезной интоксикацией – плата не взимается.