В Самаре мужчина угрозами заставил 13-летнего ребенка помочь ему с грабежом на улице

Мужчине грозит тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела, в котором мужчина принуждал 13-летнего подростка помочь ему с грабежом на улице.

По данным СУ СК России по Самарской области, в мае 2021 года обвиняемый мужчина угрозами и обещаниями заработка, который мог получить 13 –летний парень, заставил его ограбить 15-летнего подростка. Как отмечает следствие, мужчина знал, что его сообщник не достиг совершеннолетия.

Обвиняемый находился около здания по проспекту Кирова в Промышленном районе. Он повалил 15-летнего подростка на песок и начал бить его в грудную клетку. Подельник обвиняемого быстро выхватил у парня телефон и убежал с места преступления.

В отношении мужчину утвердили обвинительный приговор. Заключение отправили в суд для дальнейшего рассмотрения. Ущерб, нанесенный потерпевшему парню, составил более 15 тысяч рублей.