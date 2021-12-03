Стационар больницы № 8 на ул. Мирной в Самаре вернулся к штатной работе

Врачи стационара на Мирной помогли более 600 пациентам с COVID-19 / Фото: gkb-8.ru

В Самаре закрыли еще один ковид-госпиталь. Речь идет о стационаре больницы № 8 на улице Мирной, 169. С этой недели он вернулся к обычному режиму работы.

— В стационаре вновь принимают пациентов по профилям: хирургия, гинекология, урология и оториноларингология. Возобновились плановые операции, — сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, отделение на Мирной перепрофилировали в инфекционный госпиталь в октябре 2021 года. За это время медики помогли более 600 пациентам, в том числе провели свыше 50 операций в «красной зоне».

Что касается стационара больницы № 8 на улице Нагорной, 88, то там продолжают принимать больных с COVID-19.

Отметим, в скором времени к штатному режиму работы вернутся еще два учреждения. Это медико-санитарная часть № 5 в Самаре и роддом больницы № 2 имени В.В. Баныкина в Тольятти.