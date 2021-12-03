В Жигулевске пьяная автомобилистка на Hyundai протаранила автобус

За пьяную езду женщине грозит лишение прав на срок до 2 лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 2 декабря 2021 года в Жигулевске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Женщина на автомобиле Hyundai ix35 примерно в 1:00 протаранила автобус МАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 36-летняя автомобилистка двигалась со стороны улицы Комсомольской в направлении Механического переулка. Напротив дома № 57 по улице Морквашинской она нарушила правила расположения авто на проезжей части и врезалась в автобус, который ехал ей навстречу.

В аварии пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали в больницу. Экспертиза показала, что на момент происшествия автомобилистка была пьяна. Полицейские составили протокол. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.