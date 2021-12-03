В Самаре задержали мужчину, грабившего офисы микрозаймов ради погашения кредита

Мужчина забирал всё содержимое кассы. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции задержали грабителя офисов микрозайма. Он успел обворовать три организации за месяц.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина орудовал на территории Кировского и Железнодорожного районов. Начал он свою преступную деятельность 27 октября 2021 года, зайдя в офис микрозаймов на проспекте Кирова. Он угрожал перцовым баллончиком и похитил около 24 тысяч рублей.

Через 11 дней мужчина обокрал на 27 тысяч рублей еще один офис на ул. Владимирской, но уже угрожал предметом, похожим на пистолет. 16 ноября злоумышленник также решил угрожать пистолетом организации на ул. Тухачевского и забрал 20 тысяч рублей из кассы.

Правоохранители поймали 24-летнего грабителя. Мужчина воровал, чтобы погасить задолженность кредитов в офисах микрозаймов. Возбуждено уголовное дело по статьям: «Грабеж» и «Разбой».