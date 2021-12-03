В Самаре 3 декабря 2021 года эвакуировали школу № 57 в Волгаре

К зданию школы съехались полиция, пожарные и кинологи с собаками / Фото: Ольга Смородинова / vk.com/volgarsamara

Утром в пятницу, 3 декабря 2021 года, к зданию школы № 57 на улице Академика Тихомирова в микрорайоне Волгарь съехались экстренные службы. Все учеников и персонал срочно эвакуировали из здания. По предварительным данным, всему виной не пожар и не учения. Предположительно, поступило сообщение о минировании.

— Сейчас проводится проверка помещений. Учеников разместили в детском саду. По поводу второй смены будет дополнительная информация, — сообщила администрация школы в группе микрорайона Волгарь.

Всех родителей пообещали оповестить о случившемся. «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.