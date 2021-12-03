Остановку «Дом молодежи» в Самаре переименуют в «Сквер Санфировой»

Изменения затронут несколько автобусных и трамвайных маршрутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили переименовать еще одну остановку общественного транспорта. Речь идет о той, что находится в районе пересечения улиц Аэродромной и Революционной. В скором времени «Дом молодежи» станут называть «Сквером Санфировой».

— Принято решение о переименовании остановочного пункта для автобусов и трамваев «Дом молодежи». Ему присвоено название «Сквер Санфировой», — говорится в проекте постановления на сайте мэрии Самары.

Изменения затронут несколько маршрутов: автобусы №№ 2, 21м, 24, 35, 53, 70, 89, 217, 226, и 266 и трамваи № 1, 3, 4, 18, 23. Отметим, планируется и другая корректировка. Автобусный маршрут № 35 предложили переименовать с «НФС — Экономический институт» на «НФС — Сквер Санфировой».