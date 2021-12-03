В Самаре водитель внедорожника ездил без прав и сбил пешехода, который переходил на "красный"

Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в четверг, 2 декабря, в 17:30 произошло ДТП. Водитель внедорожника без прав на его управление сбил пешехода.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, произошло очередное ДТП в Кировском районе. 65-летний водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser» ехал по Ташкентскому переулку со стороны улицы Нагорной. Как сообщает пре—служба правоохранительных органов, мужчина не имел прав на управление машины. По предварительной информации, возле дома №187 на ул. Ставропольской водитель сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.

В результате ДТП пешехода отправили в медицинское учреждение. Ему назначили амбулаторное лечение. Ведутся проверки. За вождение без прав водителю грозит штраф.