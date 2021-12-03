Менее 900 человек заразились коронавирусом в Самарской области 3 декабря 2021 года

Число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько еще жителей Самарской области заразились коронавирусом. Впервые за долгое время в регионе выявили меньше 900 больных за сутки — 897. Такие данные представил оперштаб в пятницу, 3 декабря 2021 года.

По суточному приросту ковид-пациентов губерния вновь оказалась на четвертом месте в стране. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Отрыв составляет 1-2 тысячи. Общее число случаев инфицирования в Самарской области достигло 182 533.

Отметим, что количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. Закрыли больничные еще 908 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 удалось победить уже 132 537 жителям региона.

При этом растет и смертность. Медикам не удалось спасти 35 пациентов, у которых диагностировали КВИ. Всего в губернии зарегистрировали 5 596 летальных случаев.