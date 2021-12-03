В Самарской области в выходные вновь пройдут масштабные рейды на дорогах

В регионе вновь пройдут масштабные рейда на автодорогах. Особое внимание инспекторы уделять водителям в алкогольном опьянении, превышающим скорость и нарушающих правила маневрирования.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в рейде задействуют максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Также обратят внимание и нарушителей, допускающих выезды на встречные полосы.

Водителям следует быть внимательнее за рулем и не нарушать правила дорожного движения. В предвыходные и выходные дни усиливается контроль на автодорогах с 3 по 5 декабря 2021 года .