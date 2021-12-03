Северо-Восточную магистраль хотят достроить до ул. Луначарского в Самаре

Самарцы попросили построить новый поперечник от Северо-Восточной магистрали до Луначарского Фото: Яндекс. Карты

В Самаре вновь подняли вопрос о соединении улицы Луначарского и Северо-Восточной магистрали. Планы о создании новой дороги обсуждаются уже давно, но приступить к их реализации пока не удалось.

— Этот поперечник очень нужен. Уважаемые руководители, давайте, вы займетесь им в 2022 году, — обратился в твиттере один из жителей Самары к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в департаменте градостроительства. В ведомстве сообщили, что городская администрация направила в адрес регионального министерства транспорта письмо о выделении средств на строительство дорог в 2022-2026 годах. В перечень объектов, которые планируют сделать в городе, есть и поперечник от Луначарского до Северо-Восточной магистрали.

Напомним, в 2017 году мэр Самары (тогда эту должность занимал Олег Фурсов) утвердил документацию по планировке территории для реконструкции Северо-Восточной магистрали. В ней говорилось, что четырехполосную дорогу проложат через улицу Ново-Садовую и проспект Ленина до пересечения Автобусного проезда и улицы Луначарского. Поперечник должен пройти рядом со станцией метро «Российская».