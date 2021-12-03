В Самаре открыли улицу Николая Баженова в новом ЖК

Улицу открыли в микрорайоне "Новая Самара". Фото: прокуратура Самарской области

В микрорайоне «Новая Самара» в торжественной обстановке открыли улицу Николая Баженова. Он был Заслуженным юристом РСФСР и героем войны.

По данным прокуратуры Самарской области, 2 декабря 2021 года на торжественном открытии присутствовали: глава города Елена Лапушкина, внук Николая Баженова – Юрий Викторович, прокурор города Артем Ярыгин и прокуроры районов. Удостоился чести открытия новой улицы прокурор Области Сергей Берижицкий.

Николай Баженов возглавлял прокуратуру Куйбышевской области более 12 лет, а потом 7 лет работал первым заместителем Генерального прокурора СССР. Деятель также был участником Великой Отечественной войны 330-й стрелковой дивизии, дошедшей до Берлина. Вместе с другими бойцами Николай Баженов выбил из укрытия 40 немцев и захватил 10 станковых пулеметов. Лейтенант Баженов получил орден Красной Звезды за освобождение города Михайлова.