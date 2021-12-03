Штрафы за стихийную торговлю могут увеличить в Самарской области

Около 30% нестационарных торговых точек в регионе - незаконные / Фото: администрация Самары

В Самарской области могут ужесточить наказание за стихийную розничную торговлю. Соответствующие изменения предложили внести в региональный закон об административных правонарушениях. Информация об этом прозвучала 2 декабря 2021 года на заседании профильного комитета губдумы.

Насколько известно, около 30% нестационарных торговых точек, которые сейчас есть в регионе, — незаконные. Их владельцы не платят налоги и за аренду площадки, не имеют сертификата качества продукции и санитарных книжек. Кроме того, они нарушают права добросовестных предпринимателей.

На заседании были предложены два варианта решения проблемы: увеличить штрафы или начать изымать у нелегальных торговцев товар и уничтожать его. Депутаты намерены обсудить этот вопрос с представителями Роспотребнадзора, Россельхознадзора, службы ветеринарии, МВД, прокуратуры, налоговой и бизнес-омбудсмена. Также они хотят изучить опыт других регионов России.

Напомним, сейчас штраф за незаконную торговлю для физлиц составляет от 1,5 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — 7,5 до 22,5 тысяч рублей.