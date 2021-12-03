В Тольятти пьяный мужчина на глазах у детей издевался над украденной собакой, а потом выбросил в мусорку

Тольяттинца отдали под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с животными. За истязание собаки на глазах маленьких детей тольяттинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина похитил собаку по кличке «Граф» у хозяина, а потом начал наносить животному увечья. Живодер сначала бил пса руками и ногами, а затем наехал на него задним мостом своего автомобиля. После садистских действий, тольяттинец попытался задушить собаку руками и зачем с силой кинул животное в мусоропровод. Все это видели двое малолетних детей.

В отношении живодера было возбуждено уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов». Мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Все собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.