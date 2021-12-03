В Самаре обновленную вертолетную площадку впервые в 2021 году украшают новогодней иллюминацией

Вертолетка будет одной из самых насыщенных различной иллюминацией. Фото: администрация Самары

В Самаре, 3 декабря 2021 года, начали украшать вертолетную площадку в поселке Управленческий к Новому 2022 году. Обновленную «Вертолетку» открыли в этом году после масштабной реконструкции, поэтому сейчас она впервые обретет праздничные новогодние черты.

Специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» устанавливают праздничные светящиеся иллюминации и другие элементы светодиодного оформления. Конструкции будут установлены на пригрузах, чтобы обеспечить устойчивость в ветреную погоду на открытом пространстве.

Всего будет установлено 25 светящихся композиций, по пять на каждой подставке. Оформление вертолетной площадки будет одним из самых насыщенных в городе. Здесь появятся звездные инсталляции, а также фигуры в виде светящихся коробок «Подарки», «Шишки», гирлянда «Бахрома» и другие.