Пенсионеру из Тольятти вручили квартиру в Самаре за вакцину

Виктор Константинович сильно обрадовался новой жилплощади

24 ноября 2021 года определили первых победителей викторины «Вакцинация — это жизнь». В ней приняли участие 183 002 жителя Самарской области, розыгрыш проводился в прямом эфире.

Виктор Евстигнеев сначала не поверил, что именно он выиграл квартиру. Пенсионеру 83 года, живет он в Тольятти, а на торжественное вручение ключей в новом жилом комплексе Самары он ехать даже не хотел, заставила внучка Анастасия Покарева.

Виктор Константинович считает, что вакцинироваться нужно всем обязательно. Более того, он внимательно следил за тем, чтобы все его близкие сделали прививку от коронавируса.

В каждом этапе викторины разыгрывается квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом 4000 рублей. Ближайший этап розыгрыша состоится уже 8 декабря, а заключительный — 22 декабря. Принять участие может каждый вакцинированный самарец на сайте «Карта жителя Самарской области».