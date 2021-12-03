В Кировском районе Самары оштрафовали 47 больных COVID-19, которые нарушили самоизоляцию

Самарцев штрафуют за нарушение самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре амбулаторных больных COVID-19 и людей, которые контактируют с ними, продолжают проверять на соблюдение обязательной самоизоляции. С начала пандемии в Кировском районе Самары оштрафовали 47 человек, которые не находились дома во время болезни.

Представители администрации проводят поквартирный обход амбулаторных пациентов с коронавирусом. Кроме того, проверяется самоизоляция круга лиц, которые контактируют с больным и входят в группу риска. Напомним, соблюдать самоизоляцию необходимо в течение 14 дней после постановки диагноза.

Нарушителям самоизоляции грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях пациентам и кругу контактных может грозить уголовная отвественность.