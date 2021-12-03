Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 декабря 2021 13:57

В Кировском районе Самары оштрафовали 47 больных COVID-19, которые нарушили самоизоляцию

В Самаре продолжают следить за амбулаторными больными с коронавирусом и за контактирующими с ними
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарцев штрафуют за нарушение самоизоляции

Самарцев штрафуют за нарушение самоизоляции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре амбулаторных больных COVID-19 и людей, которые контактируют с ними, продолжают проверять на соблюдение обязательной самоизоляции. С начала пандемии в Кировском районе Самары оштрафовали 47 человек, которые не находились дома во время болезни.

Представители администрации проводят поквартирный обход амбулаторных пациентов с коронавирусом. Кроме того, проверяется самоизоляция круга лиц, которые контактируют с больным и входят в группу риска. Напомним, соблюдать самоизоляцию необходимо в течение 14 дней после постановки диагноза.

Нарушителям самоизоляции грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, в отдельных случаях пациентам и кругу контактных может грозить уголовная отвественность.