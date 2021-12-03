В Самаре 3 декабря 2021 года на Галактионовской,92 произошел пожар в расселенном двухэтажном доме

Всю улицу заволокло густым едким дымом Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 3 декабря 2021 года, в Самаре на улице Галактионовская, 92 произошел пожар. На место были направлены все экстренные службы города.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 16:45. Пожарно-спасательные подразделения были направлены к месту ЧП по повышенному рангу сложности «1 БИС». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дымом заволокло всю улицу, прохожие и жители ближайших домов начали задыхаться и стараться подальше уйти от места пожара.

- По прибытии было установлено, что происходит горение на втором этаже нежилого двухэтажного дома, с последующим выходом огня на крышу. Общая площадь возгорания составили 100 кв. м. Угрозы распространения на соседние дома нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте пожара работают 45 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. В настоящее время продолжается ликвидация крупного пожара.