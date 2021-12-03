Глава сельского управления «Самаралес» обвиняется в незаконном предоставлении казенной техники

Глава управления ждет приговор суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Сызранского следственного управления закочили расследование уголовного дела в отношении руководителя Рачейского управления ГБУ «Самаралес», которого обвиняют в получении взятки за предоставление казенной техники.

По версии следствия, в феврале 2021 года местный житель обратился к главе сельского управления с целью арендовать спецтехнику для перевозки лесоматериалов. В присутствии своего подчиненного, который являлся посредником, обвиняемы согласился предоставить транспорт за 38 тысяч рублей. При этом руководитель знал, что не вправе распоряжаться оборудованием без согласия руководства ГРУ «Самаралес».

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый был задержан сотрудниками подразделения ОЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Самарской области после получения взятки за незаконные действия, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) передано в суд для рассмотрения по существу. Посредник признан судом виновным по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.