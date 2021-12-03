Губернатор Самарской области встретился с жителями региона с особыми потребностями

Дмитрий Азаров поддержит инициативы представителей сообщества инвалидов Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 декабря 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу, посвященную Международному дню инвалидов. Участники видеоконференции обсудили вопросы поддержки, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор отметил важность таких встреч, в ходе которого происходит обмен мнениями, идеями, планами. В Самарской области проживают более 215 тысяч инвалидов, в последние годы для них делается многое, чтобы они не испытывали трудностей в работе, творчестве, социальной адаптации, чтобы могли ощущать свободу действий, передвижения.

Жители Самарской области задали свои вопросы губернатору и предложили идеи по созданию комфортной жизни для людей с ОВЗ, в том числе и для занятий спортом. Глава региона поручил региональному министерству спорта разработать программу поддержки адаптивной физкультуры и спорта и в течение недели представить результат.

Также губернатор оценил предложенные идеи в области культуры, образования и бизнеса. Дмитрий Азаров отметил, что все озвученные предложения имеют обоснование и перспективу, поэтому пообещал поддержку в реализации со своей стороны.