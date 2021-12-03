Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет содействие Самарской области в реализации проектов развития территорий

В рамках КРТ будет снесено аварийное жилье и построено новое комфортное со всей необходимой инфраструктурой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет сократить непригодный для проживания жилищный фонд и нарастить объемы строительства в регионе.

- Подписанное соглашение очень важно для комплексного развития территорий Самарской области. Это соглашение непосредственно связано с реализацией проекта по завершению строительства первой ветки метро. Дополнительная транспортная артерия обеспечить доступность центра города для территорий, над которыми мы вместе работаем по комплексному развитию, - отметил губернатор.

Сокращение непригодного для жизни жилищного фонда создаст безопасные и благоприятные условия для проживания самарцев. Кроме того увеличиться общий объем ввода жилья и повысится уровень комфортности городской среды. Так, люди, которые проживают в аварийных домах смогут в кратчайшие сроки переехать в новые квартиры в районах, где наиболее развита социальная инфраструктура.