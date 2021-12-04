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Происшествия4 декабря 2021 7:53

18 лет колонии на двоих получили бывшие топ-менеджеры РКЦ «Прогресс»

Сергея Тюлевина и Светлану Кириллину признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Приговор пока не вступил в законную силу.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районном суде Самары в пятницу, 3 декабря, вынесли приговор двум бывшим топ-менеджерам РКЦ «Прогресс» Светлане Кириллиной и Сергею Тюлевину. Бывших начальника управления финансами и первого зама гендиректора признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных средств и в злоупотреблении полномочиями.

Обоих обвиняли в целом ряде преступлений, связанных с крупными суммами денег. Суд приговорил Светлану Кириллину и Сергея Тюлевина к девяти годам лишения свободы каждого. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.