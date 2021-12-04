18 лет колонии на двоих получили бывшие топ-менеджеры РКЦ «Прогресс»

Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировском районном суде Самары в пятницу, 3 декабря, вынесли приговор двум бывшим топ-менеджерам РКЦ «Прогресс» Светлане Кириллиной и Сергею Тюлевину. Бывших начальника управления финансами и первого зама гендиректора признали виновными в нецелевом расходовании бюджетных средств и в злоупотреблении полномочиями.
Обоих обвиняли в целом ряде преступлений, связанных с крупными суммами денег. Суд приговорил Светлану Кириллину и Сергея Тюлевина к девяти годам лишения свободы каждого. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.