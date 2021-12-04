20% самарцев не верят, что пандемия закончится в ближайшее время

Почти четверть самарцев думает, что пандемии не видно конца и края

20% самарцев не верят в скорое окончание пандемии и нормализацию ситуации. Такими результатами опроса среди горожан поделились специалисты сервиса городской мобильности Ситимобил. Опрос проводили совместно с ResearchMe. Еще треть жителей города отметили, что относятся ко всему происходящему равнодушно и называют издержки ситуации обыденностью.

Также исследователи поинтересовались, как изменились транспортные предпочтения самарцев. Выяснилось, что почти 29% в период пандемии решили пересесть за руль своего автомобиля, а больше трети опрошенных признались, что теперь меньше доверяют общественному транспорту. 29% стараются по возможности вообще ограничивать свои передвижения на автобусах, трамваях, метро и даже такси, выбирая либо прогулку, либо велосипед/самокат.

Стоит отметить, что пандемия поменяла отношение к такси. Если раньше этот вид транспорта расценивали как некую роскошь, сегодня уже 60% опрошенных называют его социально значимым видом транспорта.

Рассказали горожане и о покупке средств защиты. 25% признались, что уже привыкли запасаться масками и санитайзерами заранее, как любыми другими средствами гигиены.