В Самаре создали полную карту аварийных домов на декабрь 2021 года

Красные значки - дома под снос

Редакция издания "Другой город" вместе с СРОО "За информационное общество" создала карту аварийных домов в Самаре. Это результат большой работы волонтеров, которые лично осмотрели аварийные дома, сопоставили их списки с реестром объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. В результате выяснилось, что более 130 домов из списка предназначенных под снос относятся к реестру ЦГФО.

На карту волонтеры нанесли информацию о предназначенных к сносу домах, чтобы сохранить для города их историю. Всего в результате работы появился список из 750 домов, каждому из которых присвоен статус и описана его предполагаемая судьба.

Информационную карту исторического поселения Самара можно увидеть на сайте "Другого города". Все значки здесь кликабельны и, нажав на них, можно узнать о доме всю информацию. Некоторые объекты имеют фотографии. Здесь судьбой своего дома могут поинтересоваться и его жители.