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Общество4 декабря 2021 13:28

Новогоднюю иллюминацию на площади Славы сняли с высоты

Видео выложил местный блогер Сергей Бобин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На площади Славы располагается самая крупная новогодняя композиция в городе.

На площади Славы располагается самая крупная новогодняя композиция в городе.

Самарский блогер Сергей Бобин опубликовал видео новогодней иллюминации на площади Славы. Там располагается самая крупная новогодняя композиция в городе.

В этом году в Самаре закупили новые светодиодные конструкции. Украшают многие общественные пространства, в том числе сквер Аксаковых, сквер Памяти борцов революции, район Дворца спорта на Молодогвардейской, Вертолетку в поселке Управленческий.

Основные работы по украшению города планируют закончить к 10 декабря.

В Самаре в этом году решили отказаться от массовых мероприятий, но на площади Куйбышева все равно будет работать новогодний мультимедийный комплекс.