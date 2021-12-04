Новогоднюю иллюминацию на площади Славы сняли с высоты

На площади Славы располагается самая крупная новогодняя композиция в городе.
Самарский блогер Сергей Бобин опубликовал видео новогодней иллюминации на площади Славы. Там располагается самая крупная новогодняя композиция в городе.
В этом году в Самаре закупили новые светодиодные конструкции. Украшают многие общественные пространства, в том числе сквер Аксаковых, сквер Памяти борцов революции, район Дворца спорта на Молодогвардейской, Вертолетку в поселке Управленческий.
Основные работы по украшению города планируют закончить к 10 декабря.
В Самаре в этом году решили отказаться от массовых мероприятий, но на площади Куйбышева все равно будет работать новогодний мультимедийный комплекс.