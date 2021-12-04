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Общество4 декабря 2021 15:37

Появились первые фотографии работающей новогодней иллюминации на Вертолетке в Самаре

Пока там установили не все
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пока на смотровой площадке установили не всю иллюминацию.

Пока на смотровой площадке установили не всю иллюминацию.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Появились первые фотографии работающей новогодней иллюминации на вертолетной площадке в поселке Управленческий в Самаре. Иллюминацию там установили впервые.

Пока там установили не все – есть только звездные инсталляции. Причем некоторые пока не включили, светится только часть. В ближайшее время на Вертолетке планируют установить также светящиеся коробки подарков, шишки, гирлянды, бахрому и другие украшения. Всего будет 25 светящихся композиций.

Напомним, вертолетную площадку недавно привели в порядок. Открыли обновленную Вертолетку летом этого года.

Всего будет 25 светящихся композиций.

Всего будет 25 светящихся композиций.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Кроме звезд на Вертолетке поставят светящиеся подарки, шишки и т.д.

Кроме звезд на Вертолетке поставят светящиеся подарки, шишки и т.д.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ