Появились первые фотографии работающей новогодней иллюминации на Вертолетке в Самаре

Пока на смотровой площадке установили не всю иллюминацию. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Появились первые фотографии работающей новогодней иллюминации на вертолетной площадке в поселке Управленческий в Самаре. Иллюминацию там установили впервые.

Пока там установили не все – есть только звездные инсталляции. Причем некоторые пока не включили, светится только часть. В ближайшее время на Вертолетке планируют установить также светящиеся коробки подарков, шишки, гирлянды, бахрому и другие украшения. Всего будет 25 светящихся композиций.

Напомним, вертолетную площадку недавно привели в порядок. Открыли обновленную Вертолетку летом этого года.

Всего будет 25 светящихся композиций. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ