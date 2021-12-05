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Происшествия5 декабря 2021 8:42

В Самарской области пьяный водитель на легковушке улетел в кювет

Мужчине понадобилась медицинская помощь
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Легковушка вылетела в кювет. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка вылетела в кювет. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Богатовском районе водитель на Renault Logan вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла поздней ночью на 60-м км дороги «Кинель-Богатое-Борское». По данным полиции, 32-летний водитель не справился с управлением в сложных дорожных условиях и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии водитель получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Как выяснилось, во время аварии мужчина был пьян. Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.

В эти выходные в Самарской области сложные дорожные условия из-за погоды, в воскресенье, 5 декабря, предупреждают о гололеде.