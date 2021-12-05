В Самаре с 7 по 9 декабря 2021 отключат холодную воду на нескольких улицах

В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 7 по 9 декабря отключат холодное водоснабжение на пяти улицах. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Отключения необходимы для проведения ремонтных работ на трубопроводе. Седьмого декабря отключат воду на улице Георгия Димитрова в дома 64 и 78, где сделают перекладку транзитной водопроводной линии диаметром 100 мм, а также на Стара Загора в домах 100 и 106 - для замены задвижки диаметром 300 мм.

На Антоново-Овсеенко, 61б проведут ревизию водомера и вводной задвижки, те же работы запланированы на Московском шоссе, 121а 8 декабря и пройдут без отключений.

Девятого декабря на Каховской, 1 пройдут работы для замены задвижки диаметром 200 мм и пожарных гидрантов. Воды не будет на Каховской в домах 1, 7, 9, 12, 14, 14а, 16а, на Теннисной в домах 1, 9, 13, 15, 17, 12, 10, 10а, а также на Физкультурной, 117.