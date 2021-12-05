В Самарской области снижается количество новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 5 декабря, выявили 878 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе становится меньше заразившихся. Совсем недавно за сутки находили 1,5-1,7 тысячи новых заболевших. Однако, область по-прежнему находится на четвертой строчке в общем списке регионов по количеству заразившихся за сутки. Больше только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 184 298 человек, из которых выздоровели 134 079, умерли 5 665 заразившихся, в том числе, 35 - за прошедшие сутки.

В целом по стране 32 602 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 9,8 млн человек.