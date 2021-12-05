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Общество5 декабря 2021 13:44

Самарцы предложили застроить территорию птичьего рынка, который видеоблогер показал с высоты

Птичий рынок по-прежнему пользуется популярностью среди горожан
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Птичий рынок в Самаре до сих пор востребован. Фото - скриншот с видео

Птичий рынок в Самаре до сих пор востребован. Фото - скриншот с видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин разместил на своем YouTube-канале видео птичьего рынка.

На видео можно увидеть торговые ряды, заметно, что рынок пользуется немалой популярностью у горожан, особенно сейчас, когда в торговые центры и крупные магазины пускают только по QR-коду. Рынок известен в городе, бытует мнение, что там можно купить практически все.

В комментариях разделились мнения относительно этой территории, нашлись и те, кто не знал, что в той части города имеется столь масштабный рынок.

Высказывались мнения, что подобные рынки уже теряют актуальность в современной действительности, а эту территорию можно застроить жилыми домами.