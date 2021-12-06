Движение по трассе М-5 перекроют в Самарской области 7-8 декабря 2021 года

Проезд закроют на время установки П-образных опор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие два дня перекроют движение транспорта по трассе М-5 «Урал». Ограничение введут на участке с 305 по 317 км на подъезде к Ульяновску. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Проезд ограничат на время проведения монтажных работ. В рамках капитального ремонта трассы М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск дорожники займутся установкой П-образных рамных металлических опор РМП-22.

Во вторник, 7 декабря 2021 года, с 13:00 до 16:00 перекроют движение на 305 км 200 м. А на следующий день, 8 декабря, в этот же промежуток времени будет закрыт участок на 305 км 400 м.

Водителей просят быть осторожнее и заранее планировать свой маршрут.