Провода на Волжском проспекте в Самаре уберут под землю в 2022 году

Небо над Волжским проспектом освободят от проводов Фото: Google. Карты.

В Самаре освободят от воздушных кабелей еще одну улицу. Речь идет о Волжском проспекте. Все провода там, как и на улице Куйбышева, перенесут под землю. Об этом сообщает пресс-служба администрация Самары.

— В 2022 году продолжится ремонт Волжского проспекта и улицы Ленинградской. Их подготовят к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного 30-летию Российской студенческой весны, — рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в городе обновят 27 участков. Среди них: улицы Вилоновская, Советской Армии, Физкультурная, Магистральная, Товарная, Ивана Булкина, Авроры, Гагарина, Свободы, Каховская, Жигули, Южная и проспект Кирова. На эти цели направят 1,3 млрд рублей. Работы проведут в два этапа: до 30 апреля и до конца августа 2022 года.