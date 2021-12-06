Тольятти стал лидером рейтинга российских моногородов

Тольятти выбился в лидеры рейтинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 декабря Тольятти стал одним из лидеров рейтинга российских моногородов за 2020 год. В список попадают города, показавшие высокий уровень социально-экономического развития. По мнению министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, это произошло из-за действий по улучшению и диверсификации экономики региона. Город уже много лет развивается в лучшую сторону.

— Тольятти в первую очередь ощутил свою монозависомость после сокращений на АВТОВАЗе в 2010 году. В 2016 году город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, — говорит глава минэкономразвития Дмитрий Богданов. — Тольятти сейчас занимает лидирующие позиции из-за системы льгот, которые получают предприятия на территории города: нулевые ставки по налогу на имущество, упрощенное получение земельного участка, а также льготная ставка по налогу на прибыль.

Для получения льгот компании необходимо вложить не менее 20 миллионов рублей, причем 5 из них — в первый год работы. Многие предприятия пришли в город именно после принятия поощрительных мер, множество рабочих мест появилось после появления