Водитель «Ситроена» погиб в ДТП с микроавтобусом под Самарой

На месте ДТП работали спасатели Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 6 декабря 2021 года, на 74 км трассы Самара — Большая Черниговка произошло смертельное ДТП. Около 10 часов там столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и автомобиль «Ситроен». Водитель легковушки, к сожалению, не выжил.

— После столкновения «Ситроен» съехал в правый кювет. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Его пассажирка получила травмы. Ее увезли в Большечерниговскую ЦРБ, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что касается водителя «Форда», то он не пострадал. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и детали случившегося. Проводится проверка.