Пьяный водитель на «Приоре» залетел под грузовик в Самаре и выжил

Мужчина после серьезного ДТП сам вышел из машины

В ночь на понедельник, 6 декабря 2021 года, на окраине Самары произошло серьезное ДТП. На повороте на Стройкерамику столкнулись «Лада Приора» и грузовик. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

— Водитель живой. Сам вылез из машины. Бухой в хлам, под ногами бутылки пива и водки. Спидометр на 150 км/ч завис. Вообще не тормозил, — поделились свидетели инцидента.

Судя по фото очевидцев, легковушка и грузовик ехали в попутном направлении. «Приора» частично залетела под большегруз. Удар был сильный. У машины разворотило всю переднюю часть с правой стороны.

Известно, что на месте ДТП работали полицейские, спасатели и медики скорой помощи. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Правоохранителям еще предстоит установить все детали аварии.