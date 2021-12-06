Коронавирус 6 декабря 2021 года выявили у 865 жителей Самарской области

С начала пандемии в регионе выявили более 185 тысяч случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 6 декабря 2021 года. За минувшие сутки выявили 865 новых случаев заражения. Это меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе подхватили COVID-19 185 163 жителя.

Растет и число тех, кто смог победить болезнь. Лечение закончили 698 человек. Общее число выздоровевших теперь составляет 134 777.

Обновилась и статистика по смертям. Медикам не удалось спасти еще 33 COVID-пациента. За все время в Самарской области зафиксировали уже 5 698 летальных случаев.

Отметим, по суточному приросту больных губерния все еще находится на четвертом месте в стране. Тройка лидеров антирейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. По числу выздоровевших регион занимает 8 место.