В Самаре планируют преобразить парк «Молодежный» на пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной

Сейчас парк находится в заброшенном состоянии

Глава Самары Елена Лапушкина в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о планах по благоустройству парка «Молодежный», который находится в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской и Воронежской. По словам мэра города, это будет уникальный молодежный парк, который не будет походить на другие масштабные проекты.

- Мы отдаем себе отчет, что за один год с такой огромной территорией мы не справимся. Проект разбит на несколько территорий, которые будут благоустраиваться поэтапно, - сказала Елена Лапушкина.

По плану, городские власти планируют создать общественное пространство, которое будет интересно самарской молодежи, молодым семьям с детьми, а также людям среднего возраста. Перед тем как начать реализовывать масштабный проект, он будет согласован с самими жителями Самары. Общественные слушания могут начаться в ближайшее время.

Напомним, самарцы выбрали парк «Молодежный» в рамках голосования за преображение общественных территорий на 2022 год. Уже в следующем году власти обещают, что местные жители увидят первые шаги к преображению парка.