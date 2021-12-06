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Общество6 декабря 2021 10:38

В Самаре планируют преобразить парк «Молодежный» на пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной

Глава Самары рассказала о глобальном проекте благоустройства общественной территории
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сейчас парк находится в заброшенном состоянии

Сейчас парк находится в заброшенном состоянии

Глава Самары Елена Лапушкина в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о планах по благоустройству парка «Молодежный», который находится в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской и Воронежской. По словам мэра города, это будет уникальный молодежный парк, который не будет походить на другие масштабные проекты.

- Мы отдаем себе отчет, что за один год с такой огромной территорией мы не справимся. Проект разбит на несколько территорий, которые будут благоустраиваться поэтапно, - сказала Елена Лапушкина.

По плану, городские власти планируют создать общественное пространство, которое будет интересно самарской молодежи, молодым семьям с детьми, а также людям среднего возраста. Перед тем как начать реализовывать масштабный проект, он будет согласован с самими жителями Самары. Общественные слушания могут начаться в ближайшее время.

Напомним, самарцы выбрали парк «Молодежный» в рамках голосования за преображение общественных территорий на 2022 год. Уже в следующем году власти обещают, что местные жители увидят первые шаги к преображению парка.