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Общество6 декабря 2021 10:59

В Самаре с 8 по 10 декабря 2021 года в некоторых домах снизится напор холодной воды

Жителям многоквартирных домов рекомендуют сделать запас воды
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Воду не отключат, но давление снизится

Воду не отключат, но давление снизится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабное строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Коммунальщики продолжают перекладывать коммуникации на данном участке. Так, на три дня из-за переподключения водоводов в некоторых домах может быть снижен напор холодной воды.

- С утра 8 декабря по вечер 10 декабря 2021 года в жилых домах в границах улиц Антонова-Овсеенко - Карбышева – Мориса Тореза - Мяги - Революционная - Московское шоссе – Гаражная будет снижено давление холодного водоснабжения. Жителям рекомендуется сделать запас воды на данный период, - сообщили в компании РКС-Самара.

Коммунальщики будут подключать сразу три водовода диаметром 1000 мм к действующим сетям холодного водоснабжения. В период проведения работ холодную воду отключать не будут, однако давление будет снижено.